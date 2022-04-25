Who What Wear: популярные в 1990-х годах чокеры вновь вернулись в моду

Чокеры, которые были особенно популярны в 1990-х годах, вновь вернулись в моду в нынешнем сезоне благодаря показам известных брендов на прошедших Неделях моды. Соответствующий материал приводит портал Who What Wear.

Отмечается, что во время подиумного сезона весна-лето 2022 года именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутого аксессуара. Люксовый бренд Chanel предложил сочетать белое боди без рукавов с прозрачной юбкой в сетку и чокером из жемчуга с металлическим бантом. В то же время манекенщицы Fendi продемонстрировали на дефиле двойные модели украшения из золота, кожи, шипов и цепей. Дизайнеры бренда Altuzarra добавили к классическому черному чокеру подвески в виде ракушек.

По мнению модного редактора Сьерры Мэйхью, чокеры стали популярны среди многих знаменитостей. Например, певица Дуа Липа недавно поделилась в социальных сетях селфи в серебряном чокере. Актрисы Зендея и Эль Фэннинг, в свою очередь, предпочитают надевать подобные аксессуары для выходов в свет и прогулок по городу.

Ранее в апреле популярные в 2010-х годах легинсы вновь вернулись в моду в нынешнем сезоне. Больше 10 лет назад повышенным спросом пользовались драпированные лосины Rats австралийского бренда Sass and Bide, основанного Хайди Миддлтон и Сарой-Джейн Кларк в 2008 году. В апреле 2022 года легинсы с драпировками снова поступили в продажу и обрели новый виток актуальности. Дизайнеры утверждают, что вещь выгодно подчеркнет фигуру и станет универсальным дополнением к любому гардеробу.