Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Илон Маск купил Twitter

Глава Tesla Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Mike Blake / Reuters

Глава Tesla Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов.

О том, что Twitter решила изучить предложение Маска о приобретении компании, 24 апреля сообщила The Wall Street Journal. По данным газеты, бизнесмен готов был предложить сумму в 46,5 миллиарда долларов.

Сам миллиардер утверждает, что за его интересом к компании стоит желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе по инфраструктуре для поставок оружия на Украине
В Минобороны заявили о срыве Киевом гуманитарной операции на «Азовстали»
Илон Маск купил Twitter
В Польше заявили о готовности к отказу от импорта российского газа
Путин присвоил петербургскому вузу имя погибшего главы МЧС Зиничева
Осужденному за изнасилование хоккеисту из США предложили остаться в России
Симоньян философски отнеслась к информации о готовящемся на нее покушении
Раскрыта история постройки музея-терема в Москве
Путин поручил ежегодно улучшать показатели России в авиации
Польша передала танки Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.