Глава Tesla Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

Глава Tesla Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов.

О том, что Twitter решила изучить предложение Маска о приобретении компании, 24 апреля сообщила The Wall Street Journal. По данным газеты, бизнесмен готов был предложить сумму в 46,5 миллиарда долларов.

Сам миллиардер утверждает, что за его интересом к компании стоит желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.