Итальянский сенатор выделил букву Z в посте и подвергся критике

Итальянского сенатора Петрочелли раскритиковали после того, как он выделил букву Z в посте

Глава комиссии по иностранным делам верхней палаты парламента Италии Вито Петрочелли выделил букву Z в посте на своей странице в Twitter и подвергся критике. На это обратил внимание ТАСС.

В поздравлении с праздником освобождения от фашизма и нацизма сенатор выделил букву Z в слове liberazione (итал. освобождение). Помимо этого, он прикрепил ссылку на одноименную песню итальянского исполнителя.

Однако многие увидели в посте отсылку к спецоперации России на Украине и раскритиковали политика. Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал твит Петрочелли «постыдным» и заявил, что сенатора вскоре исключат из правящей партии «Движение пяти звезд».

В апреле Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект о запрете символов V и Z. Аналогичное ограничение ввели и в Молдавии, а также в Литве и Эстонии.