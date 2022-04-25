Российские IT-компании столкнулись с трудностями при закупке техники

«Ъ»: IT-компании попросили Минцифры найти им вычислительную технику

Крупнейшие российские IT-компании столкнулись с трудностями при закупке вычислительной техники — серверов и систем хранения данных, пишет «Коммерсантъ». Из-за роста активности пользователей, VK попросила Минцифры найти для нее вендора, готового продать «десятки тысяч серверов». Предположительно, проблемы есть и у «Яндекса». Иностранное оборудование, даже бывшее в употреблении, на рынке закончилось, говорят его участники. Наличие российских серверов тоже под угрозой.

Источник «Ъ» в правительстве сообщил, что у VK не получается закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, необходимой как для обеспечения текущей работы сервисов, так и для масштабирования IT-инфраструктуры. В Минцифры подтвердили получение письма и добавили, что совместно с Минпромторгом «принимают меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям».

В VK отметили, что в последнее время нагрузка на инфраструктуру выросла из-за увеличения активности пользователей, однако у компании «есть необходимый резерв мощностей для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительный период». По данным «Ъ», найти необходимую технику не может и «Яндекс». 21 апреля компания опубликовала годовой отчет, в котором сообщила о приостановке многих из запланированных инвестиций в новые и экспериментальные сервисы внутри страны и за рубежом на фоне санкций. Тем не менее в «Яндексе» заявили, что «на текущий момент обладают необходимыми технологическими ресурсами и запасами для работы сервисов».

Представители Минпромторга, в свою очередь, считают, что «не видят причин для нагнетания обстановки» на рынке вычислительной техники. «Компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе не выявлено», — подчеркнули в министерстве. Вместе с тем собеседник «Ъ» на рынке операторов центров обработки данных подчеркнул, что на данный момент в стране невозможно приобрести коммерческие партии нового оборудования. «Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены», — заявил он. Глава направления «Инфраструктурные решения» компании «Крок» Александр Сысоев согласился с этим утверждением — иностранной техники на рынке не осталось.

Сысоев добавил, что потребности компаний можно закрыть с помощью российских решений — отечественных производителей на рынке не меньше десяти. Тем не менее рыночные источники сообщили «Ъ», что запасы российского оборудования тоже кончаются. По словам директора «Промобита» Максима Копосова, комплектующих на складах его компании осталось лишь на несколько сотен серверов. «Мы пошли по пути производства серверов на российских процессорах, но и с ними сейчас туго. У нас есть запас в несколько сотен "Эльбрусов", и еще мы заказали порядка тысячи "Байкалов"», — рассказал он.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз роста российской экономики в 2022 году — теперь организация ожидает снижение ВВП страны на 8,5 процента. По мнению представителей фонда, уход иностранных компаний из России значительно усложнит работу таких отраслей, как авиация, финансы, IT и сельское хозяйство.