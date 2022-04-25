В Раде ответили на вопрос об отказе от намерений вступить в НАТО

Спикер Рады Стефанчук: Украина не уберет из конституции пункт о планах вступить в НАТО

Киев не откажется от намерений вступления в НАТО и не уберет из Конституции соответствующие пункты. Так на вопрос журналистов «Украинской правды» ответил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передает РИА Новости.

«Не будем. Изменение Конституции не является и никогда не будет самоцелью», — заявил он.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев по сути согласился на требования Москвы об отказе от вступления в альянс и размещения на своей территории иностранных военных баз и контингентов.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал о нежелании трети стран-членов НАТО видеть Украину в составе альянса. «Существует НАТО, в конституции [Украины] закреплено стремление вступить в НАТО, но некоторые страны [альянса] видят иначе [украинские перспективы]», — сказал он.