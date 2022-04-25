Киселев отреагировал на сообщение о покушении на Соловьева

Киселев счел преследования и убийства журналистов рутинной практикой на Украине

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий канала «Россия 1» Дмитрий Киселев отреагировал на сообщение о том, что ФСБ предотвратила покушение на его коллегу Владимира Соловьева. Комментарий телеведущего приводит РИА Новости.

По мнению Киселева, преследования и убийства журналистов стали на Украине «рутинной практикой, даже не осуждаемой ни государством, ни обществом». Телеведущий счел, что более жесткого отношения к сотрудникам СМИ, чем на Украине, сегодня нет нигде в мире.

«Чего ж удивляться, что террористические атаки против свободы слова украинским режимом планируются и в России», — заявил журналист.

О том, что группа неонацистов готовила покушение на Соловьева, стало известно 25 апреля. В ФСБ рассказали, что злоумышленники действовали по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). Уточнялось, что при них обнаружили самодельное взрывное устройство, обрез охотничьего ружья, пистолеты, патроны, гранату, наркотики и поддельные украинские паспорта. Кроме того, у подозреваемых нашли националистическую литературу и атрибутику.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов. При этом имя журналиста глава государства не назвал.