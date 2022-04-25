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Венгрия получит чешские самолеты

Aero Vodochody поставит Венгрии самолеты L-39NG

Фото: Jan Kouba / CTK /Globallookpress.com

Чешское авиастроительное предприятие Aero Vodochody поставит Венгрии самолеты L-39NG. Производитель подписал контракт на поставку 12 самолетов вооруженным силам Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Восемь самолетов поставят в учебно-тренировочном варианте, а четыре L-39NG смогут выполнять разведывательные задачи. Самолеты оснастят подфюзеляжной оптико-электронной станцией. Поставки начнут в 2024 году.

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L-39NG стал развитием учебно-тренировочного самолета Aero L-39 Albatros, который совершил первый полет в 1968 году. Модернизированная версия получила новый двигатель с цифровой системой управления, облегченное крыло и современный комплекс бортовой авионики. L-39NG может нести вооружение на пяти точках подвески.

В апреле стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) США задумали списать более 1000 самолетов до 2027 года. ВВС могут списать штурмовики A-10 Thunderbolt.

Ранее в том же месяце начальник штаба по планам и программам ВВС США генерал-лейтенант Дэвид С. Нахом сообщил, что истребители F-16 могут эксплуатировать еще 18-20 лет.

В марте источник РИА Новости сообщил, что с начала 2022 года Воздушно-космические силы (ВКС) России получили еще два истребителя пятого поколения Су-57.

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Даниил Иринин
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