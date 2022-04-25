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МЧС нескольких областей привлекли к тушению пожара в Брянске

К тушению пожара на нефтебазе в Брянске привлечены МЧС нескольких областей и Москвы

Кадр: Telegram-канал «Baza»

В Брянске, где на территории нефтебазы «Дружба» произошел крупный пожар, привлечены силы МЧС сразу нескольких областей для ликвидации возгорания. Об этом сообщает ТАСС.

Так, для тушения пожара задействовали силы МЧС Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Москвы.

О пожаре на территории нефтебазы стало известно ночью 25 апреля. В пресс-службе Брянской области заявили, что на территории нефтебазы загорелись резервуары. Позднее появилось видео пожара.

1 апреля пожар произошел на нефтебазе в Белгороде. Выяснилось, что причиной возгорания стали авиаудары с двух вертолетов Ми-24, принадлежащих украинской авиации, зашедших на территорию России на малой высоте. Кроме нефтебазы была обстреляна типография. Представитель украинского Минобороны Александр Мотузяник отказался подтвердить или опровергнуть факт нанесения авиаудара по нефтебазе.

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Варвара Кошечкина
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