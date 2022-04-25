На территории нефтебазы в Брянске произошел пожар

На территории нефтебазы «Дружба» в Брянске загорелись резервуары

На территории нефтебазы «Дружба» в Брянске произошел крупный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как рассказали Mash очевидцы, до начала возгорания они слышали взрывы. Позднее появилось видео пожара.

В пресс-службе Брянской области подтвердили ТАСС, что на территории нефтебазы загорелись резервуары. «Что пожар есть, МЧС подтвердили <…>. О том, что это резервуары, тоже подтверждение есть. Все службы выехали на место», — пояснили агентству. В пресс-службе ГУ МЧС по региону отметили, что пожару присвоен повышенный ранг. Известно, что сообщение о возгорании в Фокинском районе Брянска поступило в МЧС в 02:00 мск.

1 апреля пожар произошел на нефтебазе в Белгороде. Выяснилось, что причиной возгорания стали авиаудары с двух вертолетов Ми-24, принадлежащих украинской авиации, зашедших на территорию России на малой высоте. Кроме нефтебазы была обстреляна типография. Представитель украинского Минобороны Александр Мотузяник отказался подтвердить или опровергнуть факт нанесения авиаудара по нефтебазе.

Обстрелы у границы

24 апреля глава Белгородского района российского региона Владимир Перцев сообщил, что по селу Отрадному в Белгородской области был выпущен снаряд с территории Украины. По его словам, он попал в поле, поэтому пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Село находится приблизительно в семи километрах от границы России и Украины. В нем проживают около 700 человек.

19 апреля Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Головчино, находящегося в десяти километрах от границы с Украиной. Сообщалось о разрушениях инфраструктуры и трех пострадавших. Губернатор российского региона уточнил, что одного из них выписали из больницы — житель села находится на амбулаторном лечении. «Две женщины в больнице, под наблюдением квалифицированных врачей», — написал Гладков.

14 апреля при обстреле Украиной села Журавлевка пострадали 46 домов. «Где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом шесть домов необходимо восстанавливать полностью. К восстановительным работам постараемся приступить после Пасхи, потому что опасность пока сохраняется», — предупредил тогда Гладков. Он отметил, что это село пострадало больше всех, однако там до сих пор остаются жители, которые не хотят уезжать и расставаться с домом.

Помимо этого, 14 апреля ВСУ обстреляли село Сподарюшино в Белгородской области. Атаке также подверглись жилые дома в Климовском районе Брянской области. Тогда за помощью обратились восемь человек.

Реакция Москвы

После обстрела со стороны Украины территории рядом с селом Отрадное в Белгородской области глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело. В частности, он поручил зафиксировать и расследовать произошедшее, а также установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к совершению преступления.

Минобороны в ответ на приграничные обстрелы пригрозило ударить по Киеву. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков. Он также отметил, что в МО видят попытки диверсий в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проводятся по российским объектам.

Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны России

С 11 до 25 апреля в граничащих с Украиной регионах ввели желтый (высокий) уровень террористической опасности.

Такой режим действовал в шести регионах России: В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края.

Жителям рекомендовали носить с собой документы, удостоверяющие личность, а также воздерживаться от посещения многолюдных мест, проявлять бдительность и осторожность и обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях. Будет ли продлено действие этой меры пока не известно.