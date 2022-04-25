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В Минэнерго описали повреждения после мощного пожара на нефтебазе в Брянске

Минэнерго: после пожара на нефтебазе Брянска основные запасы топлива не пострадали

Фото: Наталья Каштанова / ТАСС

После пожара на нефтебазе «Транснефть — Дружба» в Фокинском районе Брянска основные запасы топлива не пострадали. Об этом, описывая повреждения после мощного возгорания, Минэнерго сообщило в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, при пожаре было повреждено оборудование одной из нефтебаз с дизельным топливом. Сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий ЧП.

В Минэнерго сообщили, что запасов дизеля в российском регионе есть на 15 суток, бензина же хватит более чем на 20 суток. Министерство держит на контроле ситуацию с восстановлением нефтебазы и динамикой оптовых цен на топливо. Ведомство также координирует свои действия с местными властями и нефтяными компаниями.

Пожар на нефтебазе в Брянске произошел в понедельник, 25 апреля. По данным МЧС, никто не пострадал, спасатели не планируют эвакуировать местных жителей из близлежащих районов. Причина случившегося пока неизвестна.

В Брянске, как сообщил источник «Интерфакса», возгорание также произошло на другом нефтехранилище — оно располагается на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Огонь распространился в резервуаре объемом в 10 тысяч кубических метров.

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Анастасия Шейкина
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