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Спорт

Тарасова оценила возможную смену российскими фигуристами спортивного гражданства

Тарасова заявила, что смена гражданства фигуристами РФ не будет считаться предательством

Фото: Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможной смене российскими фигуристами спортивного гражданства. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По ее мнению, подобные поступки в сложившейся ситуации не будут предательством. «На мой взгляд, это нормально», — сказала Тарасова.

Ранее 25 апреля стало известно, что российская фигуристка Полина Костюкович, выступающая в парном катании, захотела сменить спортивное гражданство. Она заявила, что хочет выступать на международном уровне.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

Алексей Гусев
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