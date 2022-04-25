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Илон Маск сравнил нейроннные чипы Neuralink со смарт-часами

Илон Маск: устройства Neuralink по уровню сложности сравнимы с умными часами

Фото: Globallookpress.com

Основатель Neuralink Илон Маск пригласил разработчиков электроники присоединится к проекту. Об этом предприниматель заявил в Twitter.

Общаясь с подписчиками, Маск сравнил нейронные чипы Neuralink с гаджетами. Миллиардер рассказал, что теоретически нейронные связи в моторной и сенсорной коре, соединяющие слабые связи в позвоночнике с нейронными связями в спинном мозге, помогут восстановить функциональность организма пациента. «Устройства Neuralink по уровню сложности похожи на умные часы (которые непросты!)», — отметил Маск.

В связи с этим основатель Neuralink заявил, что его компания набирает специалистов, которые занимаются производством смартфонов или смарт- часов. «Присоединяйтесь к Neuralink! Ваши навыки будут применимы напрямую», — пообещал предприниматель.

Также Маск рассказал, что его компания продолжает разработку идеи по имплантированию людей. На вопрос подписчика, состоится ли первое пробное чипирование живого человека до конца 2022 когда, Маск ответил утвердительно.

В середине февраля Neuralink Илона Маска оправдалась перед защитниками животных из PCRM за убитых в ходе тестирования имплантов обезьян. Представители стартапа рассказали, что остаются приверженцами гуманного и этичного отношения в работе с животными.

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Андрей Ставицкий
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