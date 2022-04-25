Полпред Путина ответил на заявления Японии о «незаконной оккупации» Южных Курил

Полпред президента Трутнев пообещал, что Россия освоит Курильские острова

Вице-премьер, полпред президента России Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ответил на заявления Японии о «незаконной оккупации» Южных Курил. Он пообещал, что Россия проведет промышленное и туристическое освоение этих территорий, сообщает ТАСС.

«На это у меня вполне естественная реакция, наверное, как у любого гражданина РФ. Я хочу сказать, что мы обязательно ответим, ответим очень просто: сейчас постараемся запустить там круизные суда, мы уже примерно продумали, где их взять», — заявил Трутнев, уточнив, что пока технику позаимствуют из имеющегося фонда, а затем построят новую.

По его словам, российские власти намерены строить на Курильских островах новые инвестиционные проекты, привлекать туристов и дальше жить и работать там, «исходя из того, что это, вне всякого сомнения, территория России».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что все четыре острова Южной части Курил являются неотъемлемой частью России.

22 апреля стало известно, что Токио впервые с 2003 года официально обозначил российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Такой термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны.