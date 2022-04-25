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Байден не дозвонился Макрону из-за вечеринки по случаю переизбрания

Макрон не ответил на звонок Байдена, потому что праздновал победу на выборах
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден рассказал, что пытался созвониться с французским коллегой Эммануэлем Макроном 24 апреля, однако тот праздновал свое переизбрание и не смог ответить. Тем не менее американский лидер собирается поздравить Макрона с переизбранием 25 апреля. Цитату приводит РИА Новости.

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10 апреля 2022

Байден оценил итоги выборов во Франции позитивно. «Я пытался переговорить с ним вчера вечером. Говорил с его помощниками, а он сам был у Эйфелевой башни, праздновал», — рассказал политик.

В ночь на понедельник, 25 апреля, стали известны окончательные итоги второго тура выборов президента Франции. По результатам подсчета 100 процентов бюллетеней победу на воскресных выборах одержал действующий глава государства Эммануэль Макрон. Российский президент Владимир Путин направил своему французскому коллеге поздравительную телеграмму.

Виктория Кондратьева
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