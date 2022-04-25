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В России самолет сдуло со взлетно-посадочной полосы

В Ленобласти на аэродроме поселка Гостилицы самолет сдуло со взлетно-посадочной полосы

Фото: Pixabay

В Ленобласти на аэродроме поселка Гостилицы частный самолет сдуло со взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает «Российская газета».

Известно, что прокуратура выясняет обстоятельства жесткой посадки частного легкомоторного самолета. По предварительным данным, из-за сильного порыва ветра, его сдуло с полосы. Внутри находился только пилот, он не пострадал.

ЧП произошло с самолетом Piper 28. В прокуратуре пообещали в случае надобности принять основания для реагирования.

В феврале легкомоторный самолет Wilga 2000 совершил жесткую посадку на подмосковном аэродроме Торбеево. Пожар не начался после произошедшего. Пилот, который находился в кабине самолета, не пострадал. Wilga 2000 принадлежит российской авиакомпании S7 Airlines.

Ранее также легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в Татарстане из-за отказа двигателя. Предварительную причину назвали представители региональной прокуратуры, отметив, что пассажиры не пострадали.

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Марина Совина
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