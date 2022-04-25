Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Харьковской области задержали подозреваемых в попытке поджога военной техники

Сотрудники МВД ЛНР задержали в Купянске подозреваемых в попытках поджога военной техники

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Сотрудники МВД Луганской народной республики (ЛНР) задержали в городе Купянске в Харьковской области Украины двоих мужчин, подозреваемых в попытках поджога военной техники и других объектов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что мужчин также подозревают в поджоге автомобиля и срыве флага России с одного из городских зданий.

У одного из задержанных при досмотре были обнаружены документы на имя Сергея Викторовича Мараховского и фотография в военной форме. Сам подозреваемый объяснил, что он был призван на военную службу и служил в охране, но не принимал участия непосредственно в боевых действиях в Донбассе.

В апреле сообщалось, что сотрудниками Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР были задержаны двое представителей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ). Им были предъявлены подозрения в госизмене. Позднее стало известно, что один из них признался в передаче иностранным спецслужбам закрытых сведений военного характера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила убийство Владимира Соловьева
Российским мужчинам перечислили снижающие потенцию продукты
Мужчина впервые стал лицом Victoria’s Secret
Российские прокуроры займутся активами коррупционеров за рубежом
В коммунальной квартире в центре Москве обнаружили голый труп мужчины
Франция оценила стремления Армении и Азербайджана к миру
В Госдуме предложили изменить правила маркировки иноагентов
В Минэнерго описали повреждения после мощного пожара на нефтебазе в Брянске
Журналистам дали совет после неудачной попытки покушения на Соловьева
Байден объявил кандидата на должность посла США на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.