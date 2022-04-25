В Харьковской области задержали подозреваемых в попытке поджога военной техники

Сотрудники МВД ЛНР задержали в Купянске подозреваемых в попытках поджога военной техники

Сотрудники МВД Луганской народной республики (ЛНР) задержали в городе Купянске в Харьковской области Украины двоих мужчин, подозреваемых в попытках поджога военной техники и других объектов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что мужчин также подозревают в поджоге автомобиля и срыве флага России с одного из городских зданий.

У одного из задержанных при досмотре были обнаружены документы на имя Сергея Викторовича Мараховского и фотография в военной форме. Сам подозреваемый объяснил, что он был призван на военную службу и служил в охране, но не принимал участия непосредственно в боевых действиях в Донбассе.

В апреле сообщалось, что сотрудниками Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР были задержаны двое представителей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ). Им были предъявлены подозрения в госизмене. Позднее стало известно, что один из них признался в передаче иностранным спецслужбам закрытых сведений военного характера.