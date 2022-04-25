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Внуково отправило в простой своих сотрудников

Аэропорт Внуково ввел режим простоя и закрыл прием на работу персонала

Фото: Unsplash

Московский аэропорт Внуково закрыл прием на работу персонала, а также отправил в вынужденный простой своих сотрудников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Также сотрудникам начали предлагать режим неполного рабочего времени. Уточняется, что некоторые работники уже работают три или четыре дня в неделю вместо пяти. Кроме того, около 30 процентов штата получили предписание о последующем сокращении. Вместе с тем, источник издания сообщил, что на данный момент решений о сокращении персонала не принималось.

Такие меры приняты на фоне кризиса в авиаотрасли из-за западных санкций. По данным издания, пассажиропоток Внуково в марте 2022 года снизился на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за месяц аэропорт обслужил всего около 990 тысяч пассажиров.

Это уже второй московский аэропорт, который вводит режим простоя. Раньше аналогичное решение приняло руководство аэропорта Шереметьево. Также в Шереметьево в связи с текущей ситуацией в авиаотрасли временно закрыли два терминала — D и Е.

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Ксения Назарова
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