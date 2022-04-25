Легенда НХЛ фразой «с русскими закончено» оценил будущее финского «Йокерита»

Обладатель Кубка Стэнли Селянне фразой «с русскими закончено» оценил будущее «Йокерита»

Обладатель Кубка Стэнли Теему Селянне оценил будущее финской команды «Йокерит», ранее выступавшей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит Iltalehti.

Спортсмен заявил, что нашел инвесторов, которые готовы приобрести «Хартвалл Арену», принадлежащую компании Arena Events Романа Ротенберга. Он подчеркнул, что из-за санкций в отношении россиян осуществить это довольно трудно, однако они сделают все возможное. Легенда НХЛ фразой «с русскими закончено» высказался о будущем «Йокерита».

5 апреля «Йокерит» объявил о прекращении выступлений в КХЛ. В заявлении клуба также сказано, что генеральный менеджер Яри Курри покинет пост в совете директоров лиги. Команда выступала в КХЛ с сезона-2014/2015. За это время финнам дважды удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Селянне играл за «Йокерит» в 1989-1992 годах. Он стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году в составе клуба «Анахайм Дакс». В 2017 году финн был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.