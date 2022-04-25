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Спорт

Легенда НХЛ фразой «с русскими закончено» оценил будущее финского «Йокерита»

Обладатель Кубка Стэнли Селянне фразой «с русскими закончено» оценил будущее «Йокерита»

Фото: Kirby Lee / Reuters

Обладатель Кубка Стэнли Теему Селянне оценил будущее финской команды «Йокерит», ранее выступавшей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит Iltalehti.

Спортсмен заявил, что нашел инвесторов, которые готовы приобрести «Хартвалл Арену», принадлежащую компании Arena Events Романа Ротенберга. Он подчеркнул, что из-за санкций в отношении россиян осуществить это довольно трудно, однако они сделают все возможное. Легенда НХЛ фразой «с русскими закончено» высказался о будущем «Йокерита».

5 апреля «Йокерит» объявил о прекращении выступлений в КХЛ. В заявлении клуба также сказано, что генеральный менеджер Яри Курри покинет пост в совете директоров лиги. Команда выступала в КХЛ с сезона-2014/2015. За это время финнам дважды удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Селянне играл за «Йокерит» в 1989-1992 годах. Он стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году в составе клуба «Анахайм Дакс». В 2017 году финн был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

Анастасия Борисова
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