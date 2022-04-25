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Россиянин убил односельчанина выстрелом из охотничьего ружья в голову

В Тюменской области 31-летнего мужчину задержали за убийство земляка из охотничьего ружья

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Тюменской области 31-летнего жителя поселка Иртыш Вагайского района задержали по подозрению в убийстве 25-летнего односельчанина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 21 апреля в 14:00 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения недалеко от озера Супра, поссорился со знакомым после того, как тот вместе с братом вернулся с рыбалки и предложил поехать домой. Во время конфликта подозреваемый достал охотничье ружье и выстрелил в голову земляка. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Злоумышленника оперативно задержали. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО на время следствия.

Ранее сообщалось, что в городе Куртамыше Курганской области мужчина несколькими выстрелами из ружья убил жену, а затем совершил самоубийство.

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Елизавета Новикова
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