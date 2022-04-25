Минобороны опубликовало новый список погибших бойцов Нацгвардии Украины

Минобороны выложило новый список погибших в ходе спецоперации бойцов Нацгвардии Украины

Минобороны России опубликовало новый список данных о погибших в ходе спецоперации бойцах Национальной гвардии Украины (НГУ). Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Министерство уточнило, что выложенная информация получена из украинских документов. В ней содержатся данные бойцов Нацгвардии Украины из 26 военных частей, а также из Национальной академии НГУ и Главного управления НГУ по состоянию на 29 марта.

В опубликованных списках есть информация о раненных и погибших украинских военнослужащих, а также раскрыты обстоятельства их гибели и места захоронения.

В ведомстве отметили, что эти документы говорят о большом количестве дезертиров, а также раненных и пропавших без вести бойцах Нацгвардии.

Предыдущий список потерь среди Национальной гвардии Украины Минобороны опубликовало 24 апреля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об уничтожении российскими войсками более 4000 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время операции по освобождению Мариуполя. Он уточнил, что 1478 человек сдались в плен. Позже глава государства гарантировал жизнь всем украинским бойцам, укрывшимся в промзоне «Азовсталь», если они сложат оружие.