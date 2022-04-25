Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Физиотерапевт назвал четыре способа облегчить боль в спине

Врач Майк Фрэй посоветовал ходить во время телефонных звонков, чтобы избежать боли в спине

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Физиотерапевт Майк Фрэй заявил, что боль в спине — серьезная проблема, случаи которой участились с массовым переходом на удаленную работу. По его словам, которые приводит The Sun, сокращение двигательной активности вызывает ряд проблем со здоровьем, но есть четыре способа облегчить это состояние.

Врач объяснил, что долгое сидение в одном положении оказывает негативное влияние на состояние опорно-двигательного аппарата. Кроме того, сокращается мышечная масса и уменьшается амплитуда движений. Чтобы избавиться от болей в спине, которые неизбежно возникают при гиподинамии, Фрэй посоветовал выбрать для работы жесткий стул с эргономичной спинкой. «Поставьте ноги ровно на пол, примите удобное положение в кресле и смотрите прямо на экран, он должен располагаться на высоте ваших глаз, это поможет держать осанку и не нагибаться к монитору, что позволит избежать болей в спине», — пояснил специалист.

Материалы по теме:
«Конкуренция в спорте и женская дружба совместимы» Фигуристка Елена Радионова о платьях, отношении к соперницам и планах на будущее
«Конкуренция в спорте и женская дружба совместимы»Фигуристка Елена Радионова о платьях, отношении к соперницам и планах на будущее
9 декабря 2015
«Мы не подкидываем друг другу в кроссовки битое стекло» Елена Веснина — о прошедшем «Ролан Гаррос», женской дружбе и допинге
«Мы не подкидываем друг другу в кроссовки битое стекло»Елена Веснина — о прошедшем «Ролан Гаррос», женской дружбе и допинге
7 июня 2016

Физиотерапевт посоветовал также больше двигаться в течение дня: ходить во время телефонных звонков и устанавливать будильник, чтобы вставать и двигаться каждые полчаса. Также Фрэй предложил выполнять простое упражнение, чтобы облегчить боль в спине. Нужно лечь на пол или на кровать с жестким матрасом, ноги должны быть согнуты, колени и ступни сведены вместе, плечи прижаты к полу или матрасу. Затем надо раскинуть руки, чтобы тело приняло положение, похожее на букву «Т», и начать наклонять колени из стороны в сторону, не отрывая плечи от пола. Такие простые скручивания, если выполнять их плавно и без рывков, помогут расслабить мышцы и позвоночник, что и приведет к облегчению боли, поясняет врач.

Ранее врач-дерматовенеролог Игорь Старицын напомнил россиянам о правилах красивого и безопасного загара. Он рекомендовал постепенно увеличивать время пребывания на солнце, чтобы сохранить здоровье кожи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
В Приднестровье прогремели новые взрывы
Словакия запросила у ЕС компенсацию за переданное Украине оружие и технику
Внук Пугачевой рассказал о сумасшедших в Нью-Йорке
Медведев прокомментировал покупку Twitter Илоном Маском
Пушилин заявил о желании украинских военных эвакуироваться в Турцию
Фигурантов дела о хищениях на Северном флоте перевели из СИЗО под домашний арест
Филипп Киркоров рассказал о своей мечте
Мальчик не почувствовал боль и три дня ходил на сломанной ноге
Неизвестный с ножом напал на молодого россиянина в Москве
Опубликованы кадры последствий обстрела граничащего с Украиной российского села
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.