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Стилисты дали советы по стрижке в домашних условиях

Popsugar: стилисты посоветовали для стрижки дома использовать расческу, ножницы и зеркало

Фото: Andrii Leonov / Unsplash

Звездные стилисты дали советы по стрижке волос в домашних условиях. Соответствующий материал появился на сайте портала Popsugar.

По словам специалистов, чтобы подстричь волосы самостоятельно понадобится расческа с широкими зубьями, парикмахерские ножницы, щипцы или зажимы для секционирования, спрей-распылитель и зеркало. По мнению экспертов, во время процедуры необязательно надевать салонную накидку, поскольку ее можно заменить старой рубашкой или футболкой.

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Парикмахер из Нью-Йоркского салона SCK Девин Тоут добавил, что начинать стрижку лучше на сухих волосах, чтобы видеть их форму и контролировать длину. Так, с помощью расчески с широкими зубьями необходимо разделить волосы на четыре секции и закрепить их зажимами. «Важно сосредоточиться на двух областях: слоях, а также нижней части длины, которая называется контур или периметр», — посоветовал мастер.

В то же время стилист Санни Брук рекомендует использовать только самый острый кончик ножниц при стрижке. «Старайтесь не использовать ножницы по всей длине, потому что велика вероятность отрезать слишком много и в результате получить катастрофу», — констатировал специалист.

Ранее в апреле звездные стилисты назвали лучшие прически для каждого типа лица. Согласно материалу, лица бывают овальной, круглой, ромбовидной, треугольной, квадратной формы и удлиненные. По словам известного парикмахера Кэша Лоулесса, рваные челки отлично смотрятся с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. В то же время гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица, на нос и губы.

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Татьяна Карпова
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