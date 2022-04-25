Диетолог назвал лучшие продукты для здоровья суставов

Диетолог Калинчев назвал хрящи и кожу животных лучшим средством для здоровья суставов

Диетолог-нутрициолог и эндокринолог Алексей Калинчев назвал лучшие продукты для восстановления суставов после травм. Эксперт отметил в интервью «АиФ», что лучшим средством для здоровья суставов являются кожа, хрящи и сухожилия животных и рыб.

«Они богаты глюкозамином и хондроитином — естественными компонентами соединительной ткани, способствуют прочности и гибкости суставов», — прокомментировал Алексей Калинчев. Эндокринолог посоветовал также почаще включать в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Это жирная рыба и морепродукты.

Хорошим дополнением к перечисленным средствам служит рацион с достаточным количеством белковой пищи с высоким содержанием кальция, строительного материала для костей. «Чтобы кальций не проходил через организм "транзитом", нужно принимать достаточное количество витамина D, который помогает кальцию усваиваться. Он также содержится в морепродуктах, яичных желтках», — акцентировал внимание доктор Калинчев.

Фасолью же, чечевицей, горохом и другими бобовыми медик рекомендует не увлекаться, так как они мешают усвоению кальция. Одним из главных врагов суставов эксперт назвал соль, вызывающую их отечность и скованность.

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