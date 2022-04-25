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Спорт

«Вашингтон Кэпиталс» сделал заявление о травме Овечкина

«Вашингтон» заявил, что Овечкин травмировал верхнюю часть тела и вернется со дня на день

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил травму верхней части тела. Такое заявление в Twitter сделала пресс-служба столичной команды.

В клубе уточнили, что россиянин должен вернуться в строй со дня на день. Овечкин травмировался в ночь на понедельник, 25 апреля, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс».

Россиянин в начале третьего периода споткнулся о клюшку вратаря канадского клуба Эрика Челльгрена и на скорости врезался в борт плечом. Овечкин смог самостоятельно подняться, но досрочно завершил игру, которая закончилась победой «Торонто» в серии буллитов.

36-летний Овечкин в нынешнем сезоне провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Российский форвард забросил 50 шайб и сделал 40 результативных передач. В составе «Кэпиталс» нападающий выступает с 2005 года.

Алексей Гусев
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