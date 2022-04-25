Популярная авиакомпания расширит полеты из России в Турцию

В АТОР сообщили, что Turkish Airlines будет летать в Турцию из регионов России

Авиакомпания Turkish Airlines расширит сотрудничество с туроператорами ANEX Tour и «Интурист» и начнет совершать полеты из регионов России на курорты Турции. Об этом сообщает на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь популярный турецкий перевозчик будет летать не только из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга, но также из Калининграда, Омска, Перми, Тюмени, Сургута и Челябинска.

Например, из Казани в Анталью рейсы планируют совершать ежедневно, минимальная стоимость недельного тура на двоих с 29 апреля в пятизвездочный отель по системе «все включено» начинается от 148 тысяч рублей, из Калининграда — от 151,5 тысячи, из Омска — от 155 тысяч, из Тюмени — от 160 тысяч, из Перми — от 173,5 тысячи рублей.

Вылеты из Москвы в Даламан собираются запустить с 30 апреля, из Челябинска в Анталью — со 2 мая. При этом в Turkish Airlines напомнили, что до 31 мая отменены рейсы авиакомпании в Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи.

21 апреля стало известно, что в Турции запустят еще одну авиакомпанию специально для российских туристов. Авиаперевозчик Mavi Gok Aviation планирует осуществлять полеты на четырех самолетах: двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777. Первой авиакомпанией, созданной для перевозки российских туристов, стала Southwind. Она планирует начать работу в Анталье в конце мая.