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Популярная авиакомпания расширит полеты из России в Турцию

В АТОР сообщили, что Turkish Airlines будет летать в Турцию из регионов России

Фото: Rupert OberhA / Globallookpress.com

Авиакомпания Turkish Airlines расширит сотрудничество с туроператорами ANEX Tour и «Интурист» и начнет совершать полеты из регионов России на курорты Турции. Об этом сообщает на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь популярный турецкий перевозчик будет летать не только из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга, но также из Калининграда, Омска, Перми, Тюмени, Сургута и Челябинска.

Например, из Казани в Анталью рейсы планируют совершать ежедневно, минимальная стоимость недельного тура на двоих с 29 апреля в пятизвездочный отель по системе «все включено» начинается от 148 тысяч рублей, из Калининграда — от 151,5 тысячи, из Омска — от 155 тысяч, из Тюмени — от 160 тысяч, из Перми — от 173,5 тысячи рублей.

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Вылеты из Москвы в Даламан собираются запустить с 30 апреля, из Челябинска в Анталью — со 2 мая. При этом в Turkish Airlines напомнили, что до 31 мая отменены рейсы авиакомпании в Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи.

21 апреля стало известно, что в Турции запустят еще одну авиакомпанию специально для российских туристов. Авиаперевозчик Mavi Gok Aviation планирует осуществлять полеты на четырех самолетах: двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777. Первой авиакомпанией, созданной для перевозки российских туристов, стала Southwind. Она планирует начать работу в Анталье в конце мая.

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Ксения Мельникова
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