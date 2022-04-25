Германия назвала необоснованной высылку немецких дипломатов из России

Глава МИД Германии Бербок сочла высылку 40 немецких дипломатов из России необоснованной

Глава МИД Германии Анналена Бербок сочла высылку из России 40 немецких дипломатов необоснованной. Cвою позицию по данному вопросу министр изложила в заявлении, опубликованном в ее соцсетях.

«Выдворение 40 дипломатов из России ничем не оправдано. Несмотря на все более неблагоприятные обстоятельства, наши коллеги работали в России открыто, с искренним интересом и большой самоотдачей», — подчеркнула она.