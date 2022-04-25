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Германия назвала необоснованной высылку немецких дипломатов из России

Глава МИД Германии Бербок сочла высылку 40 немецких дипломатов из России необоснованной
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок сочла высылку из России 40 немецких дипломатов необоснованной. Cвою позицию по данному вопросу министр изложила в заявлении, опубликованном в ее соцсетях.

«Выдворение 40 дипломатов из России ничем не оправдано. Несмотря на все более неблагоприятные обстоятельства, наши коллеги работали в России открыто, с искренним интересом и большой самоотдачей», — подчеркнула она.

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Варвара Кошечкина
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