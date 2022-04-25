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Захарова рассказала об издевательствах Хорватии над россиянами

Захарова заявила, что Хорватия отказала в гуманитарном рейсе для российских дипломатов

Фото: Shutterstock

Хорватия «издевательски» отказалась позволить Москве осуществить гуманитарный рейс для эвакуации высланных из Загреба российских дипломатов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел России.

«Вынуждены констатировать, что правительство Хорватии с упорством, достойным лучшего применения, продолжает развивать антироссийскую линию, настойчиво и планомерно разрушает двусторонние отношения, буквально опускаясь до козней», — заявила Мария Захарова.

Она отметила, что вылететь из Загреба хорватское правительство не позволило не только дипломатам, но и их семьям, включая малолетних детей. Захарова также назвала «беспричинной» высылку работников российского посольство и пообещала ответ российского правительства на действия Хорватии.

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что 28 западных государств выслали порядка 400 дипломатов Российской Федерации с конца февраля 2022 года. При этом Иванов отметил, что высылка дипломатов стала излюбленным методом стран Запада в конфронтации с Россией, к которому они начали прибегать еще до 24 февраля.

Николай Чигасов
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