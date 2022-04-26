Россия вышлет трех сотрудников посольства Швеции

Россия объявила трех сотрудников посольства Швеции персона нон грата

Москва объявила трех сотрудников из посольства Швеции персона нон грата. Об этом говорится на сайте МИД России.

Об этом объявили послу Швеции в России Милене Мард. Отмечается, что ей «был заявлен решительный протест в связи с враждебными действиями шведских властей в отношении безосновательно выдворенных из страны» россиян, а также в связи с «оказанием военной поддержки киевскому режиму и покрывательством преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

В ведомстве подчеркнули, что такое решение стало ответом на аналогичные меры Стокгольма. В начале апреля местные власти объявили персона нон грата трех российских дипломатов. Это стало реакцией властей на военную операцию России на Украине. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила выславшим россиян «амбарным замком» на их дипмиссиях в Москве.