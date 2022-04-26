Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия вышлет трех сотрудников посольства Швеции

Россия объявила трех сотрудников посольства Швеции персона нон грата

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Москва объявила трех сотрудников из посольства Швеции персона нон грата. Об этом говорится на сайте МИД России.

Об этом объявили послу Швеции в России Милене Мард. Отмечается, что ей «был заявлен решительный протест в связи с враждебными действиями шведских властей в отношении безосновательно выдворенных из страны» россиян, а также в связи с «оказанием военной поддержки киевскому режиму и покрывательством преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

В ведомстве подчеркнули, что такое решение стало ответом на аналогичные меры Стокгольма. В начале апреля местные власти объявили персона нон грата трех российских дипломатов. Это стало реакцией властей на военную операцию России на Украине. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила выславшим россиян «амбарным замком» на их дипмиссиях в Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В детском саду под Ульяновском убили двух детей и нянечку
Косметолог назвала способ сохранить молодость кожи
Токаев пообещал покончить с суперпрезидентской формой правления
Названы организаторы взрывов в Приднестровье
Кремль ответил на вопрос об обеспечении безопасности Путина
TikTok оштрафовали в России на 2 миллиона рублей
Политолог указал на выгоду Украины от взрывов в Приднестровье
В России пообещали запустить 15 спутников «Глонасс-К2»
Власти Ульяновской области подтвердили гибель устроившего стрельбу в детсаду
В Приднестровье обвинили Киев в попытке втянуть Молдавию в конфликт
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.