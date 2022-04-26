Определен самый выгодный агрегатор для бронирования отелей

Специалисты TourDom нашли HotelsCombined самым выгодным сервисом для бронирования отелей

Специалисты TourDom сравнили цены популярных отелей в Турции и Египте на разных агрегаторах для бронирования туристического жилья и определили самый выгодный сервис. Выводы они опубликовали на сайте портала.

Для расчета были взяты бюджетные варианты номеров с датами заезда с 30 апреля по 10 мая (или с 6 по 10 мая): анализировались предложения сервисов Booking.com (через VPN), Ostrovok.ru, «Яндекс.Путешествия» и HotelsCombined (через VPN, в долларах по курсу ЦБ).

Выяснилось, что по турецким отелям Ostrovok.ru почти всегда выдавал лучшие цены — разница в стоимости номера по сравнению с Booking.com иногда достигала более чем 50 процентов. Кроме того, в отличие от голландского сервиса, отечественная платформа чаще находила свободные места. Тем не менее ситуация с Египтом получилась неоднозначная: Ostrovok.ru в половине случаев не выдавал доступных предложений, а Booking.com держал ассортимент. Разница в цене между сервисами могла составлять до 40 процентов в обе стороны.

«Сервис "Яндекс.Путешествия" очевидно проигрывает и Ostrovok.ru, и Booking.com по наполнению собственным контентом. А вот зарубежный агрегатор HotelsCombined (другое название — RoomGuru) часто показывает цены куда лучше, чем Ostrovok.ru и Booking.com», — заявили специалисты TourDom.ru, уточнив, что цены нужно переводить в рубли по курсу ЦБ.

Агрегатор проигрывает предложениям с других сайтов по 4 из 14 отелей, а в остальных случаях выгода составляет до 40 процентов. Эксперты предупредили, что при переходе на сайты партнеров стоимость бронирования может внезапно увеличиться, так как у каждого из них могут быть свои условия, в том числе и по оплате.

В марте сервис по бронированию жилья Booking.com перестал работать в России. Агрегатор больше не позволяет искать и бронировать жилье внутри страны, при этом поиск зарубежных отелей доступен.