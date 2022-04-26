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Россиянам рассказали о правилах выбора врача-сексолога

Перед выбором сексолога россиянам порекомендовали проверить его диплом

Фото: Shutterstock

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова рассказала россиянам о правилах выбора врача-сексолога. Об этом в регионе задумались после того, как от деятельности недобросовестных специалистов морально и материально пострадали пациенты. Рекомендации Аксеновой и других экспертов приводит издание «Новая Сибирь».

В первую очередь чиновница порекомендовала проверить диплом: врач-сексолог, как и врач-психотерапевт, для оказания медицинских услуг должен иметь высшее образование — специалитет по лечебному делу или педиатрии и ординатуру (интернатуру) по сексологии или психиатрии. Ему также, продолжает Аксенова, требуется допуск к профессиональной деятельности, который можно получить на основании сертификата или свидетельства об аккредитации. Также, добавляет она, требуется лицензия для ведения медицинской деятельности, которую получает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Лицензия, в частности, может быть получена при законном владении помещением по конкретному адресу (на праве собственности или аренды), которое отвечает определенным санитарным правилам, добавляет заместитель руководителя Росздравнадзора по Новосибирской области Марина Захарова.

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За оказание медуслуг без разрешения предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, рассказывает замначальника Новосибирского управления Роспотребнадзора Лада Самойлова. Если медуслуги связаны с извлечением прибыли — ответственность наступает по первой части статьи 19.20 КоАП РФ (штраф) или, если есть ущерб пациенту, то по статье 171 УК РФ (в ней есть пункты с лишением свободы), объясняет Самойлова. Если при деятельности без лицензии по неосторожности исполнителя человек погибнет, в ход идет вторая часть статьи 235 УК РФ (до пяти лет лишения свободы), добавляет замначальника управления.

Исполнитель медицинских услуг должен на сайте или на информационных стендах медицинской организации указать сведения о лицензии и о медицинских работниках, участвующих в оказании платных услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации, резюмировала Самойлова.

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Александра Лисица
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