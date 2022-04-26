Боец UFC отказался от третьего боя с Макгрегором

Боец UFC Нейт Диас заявил, что не будет проводить третий поединок с Конором Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нейт Диас отказался от проведения третьего поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он заявил в Twitter.

«Я пытался драться со всеми, и ничего не вышло, что за дела в [Абсолютном бойцовском чемпионате] UFC? Я не буду драться с Конором, он отстой», — написал Диас. Он попросил не тормозить его и выразил желание получить нормального соперника.

Бойцы дважды встречались в октагоне. В первом поединке в марте 2016-го сильнее оказался Диас, применивший удушение сзади. В реванше в августе того же года победу решением судей одержал Макгрегор.

Всего на счету Диаса 20 побед при 13 поражениях в ММА. Последний поединок американца состоялся в июне 2021 года, когда он проиграл британцу Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Летом 2021 года он получил травму в поединке с Дастином Порье. Ирландец сломал ногу в концовке первого раунда и не смог продолжить схватку. С тех пор Макгрегор продолжает восстановление. Всего на его счету 22 победы при шести поражениях в ММА.