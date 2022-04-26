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Доказано существование «пищевого интеллекта» у людей

В Бристольском университете доказали существование «пищевого интеллекта» у людей

Фото: Anne Nygard / Unsplash

Британские ученые из Бристольского университета смогли доказать существование «пищевого интеллекта» у людей. По их мнению, выбор определенных продуктов «по желанию» на самом деле обусловлен отбором организма конкретных пищевых сочетаний для удовлетворения потребностей в тех или иных витаминах и минералах. Об этом сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на журнал Appetite.

Для этого команда специалистов провела серию экспериментов на 128 людях с применением новой методики. Ученые показывали испытуемым изображения различных пар фруктов и овощей, а затем анализировали их выбор. Оказалось, что люди предпочитают определенные комбинации продуктов питания чаще, чем другие. Например, яблоко и банан выбирались с большей долей вероятности, чем яблоко и ежевика.

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Такие результаты подтверждают ранее существовавшие гипотезы, что эти предпочтения вызваны количеством оптимального баланса микроэлементов в выбранных фруктах. Вторая фаза исследования так же указала на то, что выбор определенных продуктов продиктован конкретными питательными веществами, а не только калорийностью.

Ранее международная группа специалистов из китайского Южного медицинского университета (SMU) и американской Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета выяснила эффективность ограниченных по времени диет с целью сбавить вес. Исследование показало, что такие диеты не дают никаких особых преимуществ в похудении.

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Елена Апазиди
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