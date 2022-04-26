Глава евродипломатии Боррель призвал ЕС договориться о гарантиях безопасности с Россией

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз (ЕС) договориться о гарантиях безопасности с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также заявил о необходимости реорганизовать отношения между Брюсселем и Москвой. По его словам, ЕС, США и НАТО были готовы обсуждать с Россией все аспекты безопасности еще до спецоперации на Украине, однако это оказалось невозможно после начала боевых действий.

26 апреля стало известно, что Германия (член Евросоюза) планирует разрешить поставки танков Украине. Как уточняет издание Spiegel, речь идет о порядка 50 зенитных самоходных установках (ЗСУ) типа «Гепард», которые бундесвер уже списал. Поставками займется оружейная компания-производитель Krauss-Maffei Wegmann, которая уже получила на это соответствующее разрешение.

Кроме того премьер Болгарии Кирил Петков начал общественную кампанию по сбору средств на нужды украинского правительства. Он призвал сограждан последовать своему примеру и отдать зарплаты Киеву. По его словам, все собранные средства пойдут на закупки боеприпасов и оружия.