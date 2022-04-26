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В США захотели списать самолеты радиоэлектронной борьбы

The Drive сообщает, что ВМС США захотели списать 25 самолетов Boeing EA-18G Growler

Фото: Wikipedia

Военно-морские силы (ВМС) США захотели списать самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Boeing EA-18G Growler. Ведомство планирует отказаться от 25 самолетов. Об этом сообщает The Drive со ссылкой на бюджетные документы.

ВМС США могут списать самолеты из пяти эскадрилий радиоэлектронного противодействия, которые не базируются на авианосцах. Специалисты группы хранения и восстановления авиационной техники отправят самолеты на долгосрочную консервацию. Самолеты планируют отправить на хранение в 2025 финансовом году.

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Отмечается, что Boeing EA-18G ВМС США выработали меньше половины заложенного ресурса. Оставшиеся EA-18G получат новые контейнеры радиоэлектронной борьбы, которые заменят контейнеры AN/ALQ-99.

Boeing EA-18G совершил первый полет в 2006 году. Палубный самолет радиоэлектронной борьбы разработан на базе истребителя-бомбардировщика F/A-18F Super Hornet. EA-18G получил станцию радиотехнической разведки AN/ALQ-218(V)2 и станцию радиоэлектронного подавления AN/ALQ-99.

В апреле стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) США задумали списать более 1000 самолетов к 2027 году.

Ранее в том же месяце ВМС США обнародовал список кораблей, которые планируют списать в 2023 финансовом году. Из состава флота могут вывести 24 корабля.

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Даниил Иринин
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