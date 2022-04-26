Скромность в соцсетях назвали залогом успеха в поисках работы

Psychology Today: владельцы скромных страниц в соцсетях находят работу быстрее конкурентов

Научный сотрудник Мичиганского университета Шалена Срна назвала скромность в соцсетях залогом успеха при поиске работы, говорится в Psychology Today.

Владельцы скромных аккаунтов, по ее наблюдениям, находят место быстрее конкурентов, демонстрирующих в блогах элементы роскоши. Исследователь отметила: скромность вызывает большую симпатию рекрутеров, соответственно, становится залогом успеха.

Эксперт с группой исследователей установила, что люди со скромными страницами в социальных сетях и с нейтральными статусами типа «Видел сегодня милейшего щенка», воспринимаются рекрутерами и владельцами бизнеса как командные игроки, бескорыстные, щедрые и готовые помогать другим.

Тех же, кто демонстрирует атрибуты роскоши и публикует статусы наподобие «Улетел на Мальдивы! Шикарное место! Шикарный отдых, встречай», воспринимали как эгоистичных и неготовых прийти на выручку, говорится в исследовании Шалены Срны, опубликованном в издании Journal of Personality and Social Psychology.

Во время исследования изучали даже одежду, в которой человек запечатлен на главном фото профиля. Те, кто не показывал бренды и выглядел скромно, вызывали больше симпатий, чем любители логотипов, отметили эксперты.

С другой стороны, Срна с коллегами признали, что в некоторых случаях демонстрация статуса имеет свои преимущества: люди, которые кичатся богатством в профилях, получили низкие оценки как командные игроки, в то же время их назвали предприимчивыми персонами, которые могут произвести впечатление на конкурентов.

«Публикации о роскошных покупках и дорогих отпусках могут помочь убедить других, запугать конкурентов и добиться успеха на рынке знакомств — по крайней мере, для мужчин, — но это также может сигнализировать потенциальным друзьям или будущим работодателям, что вы вряд ли будете думать о потребностях других», — отметила Шалена Срна.

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