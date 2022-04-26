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Лавров рассказал о реакции России на предложения Украины в Стамбуле

Глава МИД Лавров заявил, что Россия позитивно восприняла предложения Украины в Стамбуле
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД России / Global Look Press

Россия позитивно восприняла предложения Украины по договору, полученные в ходе переговоров в Стамбуле. О такой реакции Москвы заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Мы были готовы это принять за основу, дали свои уточнения, но концептуально согласились с тем, что там предлагалось: нейтральный статус, гарантии безопасности, их объем и порядок предоставления», — сказал Лавров, подчеркнув, что «они от этой концепции отошли».

Говоря о возможности завершения процесса согласования договора, Лавров заметил, что переговоры в Стамбуле шли «в ситуации, которая тогда сложилась "на земле"». Однако, указал он, сейчас она иная. «У нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать и, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс. Это иллюзия», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование ситуации с Украиной зависия от тех, кто осуществляет внешнее управление администрацией Киева. Он заметил, что реальную позицию Украины определяют в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах.

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Марина Совина
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