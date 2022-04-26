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Энергетики Камской ГЭС провели акцию в поддержку России

Сотрудники Камской ГЭС и филиала «Гидроремонт-ВКК» провели акцию в поддержку России

Фото: Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»

Сотрудники Камской ГЭС (филиал «РусГидро») и подрядной организации Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» провели акцию поддержки России. Об этом говорится в сообщении «РусГидро».

На самой высокой отметке Камской ГЭС - на смотровой площадке собрались порядка 100 человек с флагами и транспарантами в поддержку российской армии. Главным символом прошедшего флешмоба стала 30-метровая георгиевская лента, которую было видно с высоты птичьего полета. Георгиевская лента всегда была символом смелости и храбрости, верности Отечеству.

«Своей акцией мы хотим продемонстрировать единство, силу духа и поддержку всем, кто в эти дни отстаивает правду. Мы хотим показать, что, находясь в своих городах, на своих рабочих местах мы неравнодушно переживаем происходящие события и продолжаем добросовестно трудиться на благо своей страны», — отметил технический директор-главный инженер Камской ГЭС Сергей Двинянинов.

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Татьяна Романова
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