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В Госдуму внесли поправку о маркировке домашних животных

Депутат Бурматов внес в Госдуму поправку об учете и маркировке домашних животных

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсах и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в профильный комитет по аграрным вопросам поправку об учете и маркировке домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Поправка вносится ко второму чтению законопроекта правительства об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. В январе депутат Бурматов сообщал, что кошек, собак и других домашних животных включат в законопроект. Изначально нормы разрабатывались для учета и маркировки в том числе и домашних питомцев, однако были исключены из документа.

Согласно законопроекту, животные подлежат индивидуальному или групповому маркированию и учету не только для предотвращения распространения заразных болезней, но и в целях ответственного обращения с животными, в том числе обеспечения безопасности граждан при обращении с ними, поиска потерявшихся питомцев и возврата их владельцам.

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При этом поправка уточняет, что учет животных, не относящихся к сельскохозяйственным и принадлежащих гражданам, будет добровольной. В беседе с агентством Бурматов пояснил, что сначала это будет необязательно, поскольку сейчас в стране не хватит инфраструктуры, чтобы одномоментно зарегистрировать 60 миллионов домашних питомцев. На условиях добровольности это коснется примерно 10-15 миллионов домашних животных, однако впоследствии, когда Россельхознадзор подготовит необходимую инфраструктуру, «мы к этому законопроекту вернемся и уже сделаем эту регистрацию всеобщей», подчеркнул депутат.

Предполагается создание государственной информационной системы, в которой будет происходить регистрация домашних животных. Процедура будет бесплатная, а владелец питомца сможет выбрать способ идентификации животного — чипом, клеймом, татуировкой, биркой.

Ввести учет домашних и бездомных животных предложил в мае прошлого года президент России Владимир Путин. Он поручил правительству до 1 декабря подготовить соответствующий законопроект.

Ранее президент фонда «Забытые животные» и юрист Анастасия Комагина в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что принятие закона об обязательной маркировке домашних животных в России станет полезным решением, с гражданами по этому вопросу надо провести разъяснительную работу, а затраты на чипирование кошек и собак государство должно взять на себя.

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Марина Совина
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