Назван ставший трендом принт на одежде
Британская стилистка Александрия Дейл назвала лимонный принт новым трендом нынешнего сезона. Соответствующий материал появился на Daily Mail.
По словам эксперта, данная тенденция обрела популярность как у представителей уличной моды, так и у известных дизайнеров. Например, дизайнеры люксовых брендов Dolce & Gabbana и Oscar de la Renta включили в свои весенне-летние коллекции платья, сарафаны и аксессуары с подобным узором. «Лимонный принт — это отличный вариант, помогающий найти альтернативу стандартным весенним цветам и оттенкам», — заверила специалистка.
Кроме того, вещи с упомянутым принтом в настоящее время стали востребованы у многих знаменитостей. Так, звезда сериала «Половое воспитание» Эмма Маккей появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в юбке британской марки Chinti & Parker с изображением лимонов. Английская актриса Гугу Мбата-Роу, в свою очередь, надела на мероприятие черно-золотое платье американского бренда Michael Kors, украшенное узором в виде плодов цитрусового дерева.
Ранее в апреле модный редактор Glamour Джорджия Тродд назвала коричневый цвет самым модным оттенком весны 2022 года. По словам журналистки, последние несколько лет трендовыми оставались черный, серый и синий цвета, которые идеально выписывались в минималистичный гардероб. Однако в нынешнем сезоне кофейные и шоколадные оттенки также обретают популярность.