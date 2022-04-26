Назван ставший трендом принт на одежде

Стилистка Александрия Дейл назвала лимонный принт самым актуальным в нынешнем сезоне

Британская стилистка Александрия Дейл назвала лимонный принт новым трендом нынешнего сезона. Соответствующий материал появился на Daily Mail.

По словам эксперта, данная тенденция обрела популярность как у представителей уличной моды, так и у известных дизайнеров. Например, дизайнеры люксовых брендов Dolce & Gabbana и Oscar de la Renta включили в свои весенне-летние коллекции платья, сарафаны и аксессуары с подобным узором. «Лимонный принт — это отличный вариант, помогающий найти альтернативу стандартным весенним цветам и оттенкам», — заверила специалистка.

Кроме того, вещи с упомянутым принтом в настоящее время стали востребованы у многих знаменитостей. Так, звезда сериала «Половое воспитание» Эмма Маккей появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в юбке британской марки Chinti & Parker с изображением лимонов. Английская актриса Гугу Мбата-Роу, в свою очередь, надела на мероприятие черно-золотое платье американского бренда Michael Kors, украшенное узором в виде плодов цитрусового дерева.

Ранее в апреле модный редактор Glamour Джорджия Тродд назвала коричневый цвет самым модным оттенком весны 2022 года. По словам журналистки, последние несколько лет трендовыми оставались черный, серый и синий цвета, которые идеально выписывались в минималистичный гардероб. Однако в нынешнем сезоне кофейные и шоколадные оттенки также обретают популярность.

