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На Украине подделывали данные о «нарушениях» ДНР и ЛНР Минских соглашений

РИА Новости: на Украине фабриковали документы о «нарушениях» ДНР и ЛНР Минских соглашений

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Украинские разведчики готовили для киевских властей данные о «нарушениях» Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Минских соглашений. Об этом свидетельствуют переданные российским силовикам от источников в украинских спецслужбах документы с грифом «Секретно», сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству сотрудник российских силовых структур, сфабрикованные документы использовались для дискредитации республик в глазах стран Запада и направлялись в том числе миссии ОБСЕ. Согласно документам, в 2015 году высокопоставленные сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Украины просили у подчиненных данные о нарушении ДНР и ЛНР Минских соглашений, в том числе об отводе вооружений. Замглавы отдела 5-го департамента СВРУ В. Вощан ответил, что весомой информации получено не было. При этом он ссылается на «видеосвидетельства», в том числе на YouTube.

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Впоследствии отдел так и не предоставил никаких доказательств, однако Киев докладывал ОБСЕ о нарушениях, в том числе, ссылаясь на разведданные. «Сотрудники Службы внешней разведки Украины дают ложную ссылку на "размещение возможных видеодоказательств" таковых нарушений некими пользователями YouTube», — пояснил сотрудник российского силового ведомства.

Ранее сотрудниками Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР были задержаны двое представителей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ). Им были предъявлены подозрения в госизмене. Позднее стало известно, что один из них признался в передаче иностранным спецслужбам закрытых сведений военного характера.

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Марина Совина
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