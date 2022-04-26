Россиянина арестовали за попытку примкнуть к украинским националистам

В Белгороде россиянина отправили в СИЗО за попытку примкнуть к украинским националистам

В Белгородской области по ходатайству ФСБ арестован россиянин, пытавшийся примкнуть к украинскому националистическому батальону. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд арестовал обвиняемого в рамках возбужденного в отношении него дела по статье 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем») УК РФ. На время следствия мужчину отправили в СИЗО. Следователи полагают, что россиянин планировал въехать в Украину для участия в боевых действиях против российских войск. ФСБ своевременно пресекла его действия.

25 апреля Президент России Владимир Путин заявил о нарушениях международного права националистами и наемниками на Украине.