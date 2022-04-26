Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина арестовали за попытку примкнуть к украинским националистам

В Белгороде россиянина отправили в СИЗО за попытку примкнуть к украинским националистам

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Белгородской области по ходатайству ФСБ арестован россиянин, пытавшийся примкнуть к украинскому националистическому батальону. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд арестовал обвиняемого в рамках возбужденного в отношении него дела по статье 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем») УК РФ. На время следствия мужчину отправили в СИЗО. Следователи полагают, что россиянин планировал въехать в Украину для участия в боевых действиях против российских войск. ФСБ своевременно пресекла его действия.

25 апреля Президент России Владимир Путин заявил о нарушениях международного права националистами и наемниками на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Патрушев спрогнозировал распад Украины на несколько государств
Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею
Планирующим отдых за границей россиянам дали советы по подготовке к поездке
Радио «Свобода» пригрозили новыми штрафами в России
Следствие попросило об аресте двоих фигурантов дела о покушении на Соловьева
Ценам на недвижимость в России предрекли скрытое снижение
Россиянина арестовали за попытку примкнуть к украинским националистам
Власти раскрыли детали нападения стрелка на детсад под Ульяновском
Названа средняя зарплата в России
Укравшим деньги у сидевшего рядом с Путиным ветерана вынесли приговор
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.