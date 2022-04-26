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Назван возможный ответ России на совместные учения Японии и США

Военный эксперт Леонков заявил, что Россия может ответить Японии и начать учения с Китаем

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Существует множество инструментов, которые Россия может использовать в ответ на расширение масштаба военно-морских учений США и Японии, заявил в разговоре военный эксперт Алексей Леонков. Он перечислил их в разговоре с «Лентой.ру».

Ответные меры

Во-первых, Россия может начать проводить учения недалеко от территорий Японии, рассказал эксперт. Во-вторых, Россия может возобновить патрулирование воздушного пространства с помощью самолетов стратегической авиации. Также, по его словам, Россия может закрывать зоны для проведения учений или сделать так, что японские рыбаки не смогут подходить к Курильским островам.

«Япония, если хочет пойти на обострение, должна отдавать себе отчет в том, что это к ней вернется бумерангом. К тому же Японии не стоит забывать, что в этом регионе есть две страны, с которыми Россия сотрудничает — это Китай и Корейская Народно-Демократическая Республика, а эти две страны тоже не питают дружеских чувств по отношению к Японии. Мы можем проводить совместные учения, например, с Китаем, что мы в принципе и делали и, скорее всего, будем продолжать делать», — поделился Леонков.

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Рост напряженности из-за учений

Ранее стало известно, что военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и морские пехотинцы США проведут совместные учения на острове Хоккайдо. Мероприятия боевой подготовки должны пройти в течение двух недель осенью.

Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов заявил о том, что совместные военно-морские учения Японии и США провоцируют рост напряженности в регионе — Россия увидела в этом угрозу своей безопасности.

Моргулов подчеркнул, что Москва предупредила Токио о своем отношении к текущим учениям по дипломатическим каналам: «Там должны быть готовы к тому, что в случае расширения подобной практики Россия будет предпринимать ответные меры в интересах укрепления своей обороноспособности».

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Екатерина Смирная
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