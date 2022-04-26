Кремль ответил на вопрос о контактах Путина и Санду из-за Приднестровья

Песков: контакты Путина с Санду из-за обострения в Приднестровье пока не планируются

Контакты президента России Владимира Путина с молдавским лидером Майей Санду из-за обострения в Приднестровье пока не планируются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его комментарий приводит ТАСС.

Он отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за происходящим в Приднестровье. Песков пояснил, что поступающие из Приднестровья данные вызывают в России обеспокоенность.

В понедельник, 25 апреля, неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе.

Позже были зафиксированы взрывы около воинской части в Парканах. 26 апреля в поселке Маяк произошло еще два взрыва, в результате которых оказались повреждены две вышки, транслировавшие российское радио.

В этот же день президент ПМР Вадим Красносельский ввел на всей территории республики «красный», наивысший, уровень террористической опасности.