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Кремль ответил на вопрос о контактах Путина и Санду из-за Приднестровья

Песков: контакты Путина с Санду из-за обострения в Приднестровье пока не планируются
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский / Reuters

Контакты президента России Владимира Путина с молдавским лидером Майей Санду из-за обострения в Приднестровье пока не планируются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его комментарий приводит ТАСС.

Он отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за происходящим в Приднестровье. Песков пояснил, что поступающие из Приднестровья данные вызывают в России обеспокоенность.

В понедельник, 25 апреля, неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе.

Позже были зафиксированы взрывы около воинской части в Парканах. 26 апреля в поселке Маяк произошло еще два взрыва, в результате которых оказались повреждены две вышки, транслировавшие российское радио.

В этот же день президент ПМР Вадим Красносельский ввел на всей территории республики «красный», наивысший, уровень террористической опасности.

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Анна Щербакова
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