Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Москвичам заплатили 200 тысяч рублей за взрыв петарды в доме в Петербурге

Заказчик заплатил москвичам 200 тысяч рублей за взрыв петарды в девятиэтажке в Петербурге

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Заказчик заплатил трем москвичам 200 тысяч рублей за то, чтобы они взорвали петарду на лестнице в доме №22 на Товарищеском проспекте. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, целью покушения был 35-летний мужчина, который ведет активную сетевую жизнь на одном из ресурсов и часто вступал в острые конфликты с пользователями. Подозреваемые получили предложение и подробную инструкцию в одном из мессенджеров. В частности, им были даны указания по месту покупки и виду пиротехнического изделия. Сообщники согласились на эти условия.

В ночь на 25 апреля, пока подросток в балаклаве поджигал фитиль возле квартиры жертвы, его помощница снимала происходящее на видео. Затем пара добралась до вокзала и уехала в столицу. Когда запись отправили заказчику, он передал им гонорар.

После взрыва между седьмым и восьмым этажами из здания эвакуировали 66 человек, никто из них не пострадал. Позже в Следственном комитете России (СКР) возбудили дело о покушении на убийство. На следующий день правоохранители задержали фигурантов — несовершеннолетних брата и сестру и их знакомую. Их доставят из Москвы в Петербург для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Под Ульяновском неизвестный устроил стрельбу в детском саду
Власти раскрыли подробности создания российского магазина приложений
Перечислены самые опасные дороги Москвы
В Кремле прокомментировали письмо премьера Пакистана Путину
Россияне бросились массово продавать один тип недвижимости
Раскрыты подробности массовой стрельбы в детском саду под Ульяновском
Компания Warner Bros. заявила о желании вернуться в Россию
Трамп рассказал об угрозах Путину
Сын бывшего топ-менеджера «Новатэка» назвал свою версию гибели семьи
У бизнесменов из Чечни нашли миллион пар поддельной обуви
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.