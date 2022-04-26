Москвичам заплатили 200 тысяч рублей за взрыв петарды в доме в Петербурге

Заказчик заплатил москвичам 200 тысяч рублей за взрыв петарды в девятиэтажке в Петербурге

Заказчик заплатил трем москвичам 200 тысяч рублей за то, чтобы они взорвали петарду на лестнице в доме №22 на Товарищеском проспекте. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, целью покушения был 35-летний мужчина, который ведет активную сетевую жизнь на одном из ресурсов и часто вступал в острые конфликты с пользователями. Подозреваемые получили предложение и подробную инструкцию в одном из мессенджеров. В частности, им были даны указания по месту покупки и виду пиротехнического изделия. Сообщники согласились на эти условия.

В ночь на 25 апреля, пока подросток в балаклаве поджигал фитиль возле квартиры жертвы, его помощница снимала происходящее на видео. Затем пара добралась до вокзала и уехала в столицу. Когда запись отправили заказчику, он передал им гонорар.

После взрыва между седьмым и восьмым этажами из здания эвакуировали 66 человек, никто из них не пострадал. Позже в Следственном комитете России (СКР) возбудили дело о покушении на убийство. На следующий день правоохранители задержали фигурантов — несовершеннолетних брата и сестру и их знакомую. Их доставят из Москвы в Петербург для проведения оперативно-следственных мероприятий.