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Москвичей заподозрили в подрыве петарды в жилом доме Петербурга

Полиция задержала в Москве подозреваемых в подрыве петарды в жилом доме в Петербурге

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Москве сотрудники полиции нашли причастных к подрыву петарды в жилом доме в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на управление МВД в северной столице.

Правоохранители задержали 16-летних москвичей — брата и сестру и их 27-летнего знакомого. Старший приятель в балаклаве принес петарду в дом №22 корпус 1 на Товарищеском проспекте, считают в МВД.

Подозреваемых доставят из Москвы в Петербург для проведения оперативно-следственных мероприятий.

В Следственном комитете России возбудили дело о покушении на убийство после взрыва петарды. Она сработала в ночь на 25 апреля на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами. Из здания эвакуировали 66 человек, никто из них не пострадал.

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Любовь Ширижик
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