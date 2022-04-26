Москвичей заподозрили в подрыве петарды в жилом доме Петербурга

Полиция задержала в Москве подозреваемых в подрыве петарды в жилом доме в Петербурге

В Москве сотрудники полиции нашли причастных к подрыву петарды в жилом доме в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на управление МВД в северной столице.

Правоохранители задержали 16-летних москвичей — брата и сестру и их 27-летнего знакомого. Старший приятель в балаклаве принес петарду в дом №22 корпус 1 на Товарищеском проспекте, считают в МВД.

Подозреваемых доставят из Москвы в Петербург для проведения оперативно-следственных мероприятий.

В Следственном комитете России возбудили дело о покушении на убийство после взрыва петарды. Она сработала в ночь на 25 апреля на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами. Из здания эвакуировали 66 человек, никто из них не пострадал.