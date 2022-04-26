Пушилин назвал причину задержания сотрудников ОБСЕ в Донецке

Пушилин заявил о передаче сотрудниками ОБСЕ данных о силах ДНР и ЛНР иностранным разведкам

Задержанные в Донецке сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ передавали данные о позициях Народной милиции иностранцам. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Спецслужбы ДНР задержали несколько сотрудников СММ ОБСЕ в начале апреля. Вслед за этим руководство республики запретило деятельность организации, выслав оставшихся наблюдателей. Утверждалось, что их деятельность была «несовместима с мандатом миссии».

«По тем данным, которые у нас есть, они [задержанные] передавали данные относительно наших позиций, количества нашего личного состава в адрес иностранных разведок», — назвал Пушилин причину задержания.

При этом политик подчеркнул, что эти люди не обладали дипломатическим иммунитетом. Против них было возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Ранее в Донецке заявили, что обнаружили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) технику, которая раннее использовалась наблюдателями миссии. Речь идет о комплексе управления видеокамерами и о компьютерной технике.