Пушилин назвал причину задержания сотрудников ОБСЕ в Донецке
Задержанные в Донецке сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ передавали данные о позициях Народной милиции иностранцам. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.
Спецслужбы ДНР задержали несколько сотрудников СММ ОБСЕ в начале апреля. Вслед за этим руководство республики запретило деятельность организации, выслав оставшихся наблюдателей. Утверждалось, что их деятельность была «несовместима с мандатом миссии».
«По тем данным, которые у нас есть, они [задержанные] передавали данные относительно наших позиций, количества нашего личного состава в адрес иностранных разведок», — назвал Пушилин причину задержания.
При этом политик подчеркнул, что эти люди не обладали дипломатическим иммунитетом. Против них было возбуждено уголовное дело о шпионаже.
Ранее в Донецке заявили, что обнаружили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) технику, которая раннее использовалась наблюдателями миссии. Речь идет о комплексе управления видеокамерами и о компьютерной технике.