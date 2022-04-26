Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин провел переговоры с Эрдоганом

Представитель Кремля Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсудили Украину на переговорах

Фото: Vladimir Smirnov / Reuters

Президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны обсудили ситуацию на Украине, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Я, действительно, могу [это] подтвердить. (...) Более того, я могу сказать, что он [разговор] уже состоялся. И могу подтвердить, что действительно там обсуждалась Украина», — сказал Песков.

О планах провести телефонный разговор с Путиным Эрдоган сообщил 25 апреля. Он заявил, что главной целью является скорейшее достижение устойчивого прекращения огня и организация встречи лидеров двух стран.

24 апреля турецкий лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул, что Турция «в целом положительно» рассматривает вопрос о готовности стать гарантом безопасности для Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Под Ульяновском неизвестный устроил стрельбу в детском саду
Власти раскрыли подробности создания российского магазина приложений
Перечислены самые опасные дороги Москвы
В Кремле прокомментировали письмо премьера Пакистана Путину
Россияне бросились массово продавать один тип недвижимости
Раскрыты подробности массовой стрельбы в детском саду под Ульяновском
Компания Warner Bros. заявила о желании вернуться в Россию
Трамп рассказал об угрозах Путину
Сын бывшего топ-менеджера «Новатэка» назвал свою версию гибели семьи
У бизнесменов из Чечни нашли миллион пар поддельной обуви
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.