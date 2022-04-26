Путин провел переговоры с Эрдоганом

Представитель Кремля Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсудили Украину на переговорах

Президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны обсудили ситуацию на Украине, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Я, действительно, могу [это] подтвердить. (...) Более того, я могу сказать, что он [разговор] уже состоялся. И могу подтвердить, что действительно там обсуждалась Украина», — сказал Песков.

О планах провести телефонный разговор с Путиным Эрдоган сообщил 25 апреля. Он заявил, что главной целью является скорейшее достижение устойчивого прекращения огня и организация встречи лидеров двух стран.

24 апреля турецкий лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул, что Турция «в целом положительно» рассматривает вопрос о готовности стать гарантом безопасности для Украины.