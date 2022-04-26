Озвучен способ сократить риск развития рака на 60 процентов

В Университетской больнице Цюриха озвучили способ снизить риск развития онкологии

Ученые из Университетской больницы Цюриха в Швейцарии озвучили способ, позволяющий сократить риск развития онкологии более чем на 60 процентов. Выводы опубликованы в Frontiers in Aging.

В ходе масштабного трехлетнего исследования, проводившегося в пяти европейских странах (Швейцария, Франция, Германия, Австрия и Португалия), специалисты изучали данные более двух тысяч человек. Испытуемых подвергали комбинации высоких доз витамина D, омега-3 и домашней программы физических упражнений.

В итоге оказалось, что совокупность воздействия витаминов и занятий спортом способны снизить шансы заболеть раком на 61 процент.

В апреле ученые из Университета Северной Каролины в Гринсборо, США, также доказали влияние физической активности на риск развития осложнений рака. Согласно результатам исследования, занятия спортом снижают вероятность появления кахексии на 60 процентов.