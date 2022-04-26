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Раскрыта длительность постковидного синдрома

The Lancet: у четверти госпитализированных с COVID-19 выздоровление наступает через год

Фото: Vladimir Fedotov / Globallookpress.com

Ученые Лестерского университета в Великобритании раскрыли, что только у четверти пациентов, госпитализированных с COVID-19, улучшается самочувствие через год после выписки. Результаты научной работы опубликованы в журнале The Lancet Respiratory Medicine. Кратко о них сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие более двух тысяч пациентов, госпитализированных с COVID-19 в 39 больниц. Оказалось, что принадлежность к женскому полу, наличие лишнего веса и необходимость искусственной вентиляции легких были связаны с низкой вероятностью полного выздоровления через год после болезни. Наиболее распространенными длительными симптомами были усталость, мышечные боли, плохой сон и одышка.

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Всего было обследовано 2320 участников, выписанных из больницы в период с 7 марта 2020 года по 18 апреля 2021 года. Из этого числа 807 (33 процента) участников прошли обследование как через пять месяцев, так и через год после выписки. Средний возраст добровольцев был 69 лет, 279 (36 процентов) из них были женщинами, а 28 процентов перенесли инвазивную вентиляцию легких.

1626 человек распределили на четыре группы в зависимости от тяжести симптомов. 319 (20 процентов) имели очень тяжелые нарушения физического и психического здоровья, 493 (30 процентов) имели тяжелые физические и психические нарушения, 179 (11 процентов) — умеренные физические и когнитивные нарушения. Еще 645 (39 процентов) — мягкие нарушения психического и физического характера. Ожирение и принадлежность женскому полу стали основными предикторами серьезных нарушений здоровья и снижения качества жизни в течение года.

Согласно выводам ученых, длительный COVID-19 может стать широко распространенным новым долгосрочным заболеванием. В настоящее время специфических средств для лечения затяжного постковидного синдрома не существует, поэтому специалисты считают, что необходимо разработать новые методы комплексной терапии для поддержки этой группы пациентов.

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Александр Еникеев
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