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Родственница рассказала о подозреваемом в нападении на детсад под Ульяновском

Родственница назвала замкнутым подозреваемого в нападении на детсад под Ульяновском

Фото: Максим Иванов / ТАСС

Житель поселка Вешкайма Ульяновской области, устроивший стрельбу в детском саду «Рябинка», был замкнутым человеком, который мало общался даже с родными. О личности подозреваемого в убийстве двух детей и воспитателя рассказала его родственница, пишет «360».

По словам женщины, у мужчины никогда не было конфликтов с родными. Днем ранее стрелок помог своей бабушке вскопать участок. То, что он возьмет ружье, никто предположить не мог.

«Что у него на уме, понять невозможно. Мы с ним встречались не очень часто, но когда приезжали к бабушке, он только здоровался и уходил», — рассказала родственница стрелка.

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Константин Лысяков
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